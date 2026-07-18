Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Jimmy Connors a d’abord tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, avant d’évoquer l’absence de l’Espagnol, éloigné des courts depuis sa blessure au poignet droit contractée lors de l’ATP 500 de Barcelone, en avril dernier.
Si l’ancien numéro 1 mondial reconnaît que le septuple vainqueur en Grand Chelem manque forcément au circuit, il rappelle que personne n’est indispensable.
« Les joueurs se blessent, ils prennent leur retraite… Ça fait partie du jeu. Et c’est aussi ça de mettre sa réputation en jeu semaine après semaine. Et ça fait partie de l’entraînement. C’est pour ça que ces gars‐là ont six ou sept personnes dans leur équipe pour leur dire : ‘Écoute, tu devrais peut‐être lever un peu le pied, ou peut‐être que tu dois jouer un peu plus. Peut‐être que tu dois essayer quelque chose de différent pour rester en forme et être prêt à jouer’. Même s’il nous a manqué… Écoute, j’ai moi aussi manqué quelques tournois, et j’entendais : ‘Oh, Jimmy nous manque’, mais le tournoi continue quand même. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 17:16