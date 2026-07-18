Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Jimmy Connors a d’abord tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, avant d’évo­quer l’ab­sence de l’Espagnol, éloigné des courts depuis sa bles­sure au poignet droit contractée lors de l’ATP 500 de Barcelone, en avril dernier.

Si l’an­cien numéro 1 mondial recon­naît que le septuple vain­queur en Grand Chelem manque forcé­ment au circuit, il rappelle que personne n’est indispensable.

« Les joueurs se blessent, ils prennent leur retraite… Ça fait partie du jeu. Et c’est aussi ça de mettre sa répu­ta­tion en jeu semaine après semaine. Et ça fait partie de l’entraînement. C’est pour ça que ces gars‐là ont six ou sept personnes dans leur équipe pour leur dire : ‘Écoute, tu devrais peut‐être lever un peu le pied, ou peut‐être que tu dois jouer un peu plus. Peut‐être que tu dois essayer quelque chose de diffé­rent pour rester en forme et être prêt à jouer’. Même s’il nous a manqué… Écoute, j’ai moi aussi manqué quelques tour­nois, et j’en­ten­dais : ‘Oh, Jimmy nous manque’, mais le tournoi continue quand même. »