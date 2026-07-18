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Jimmy Connors sur la bles­sure de Carlos Alcaraz : « Ces gars‐là ont six ou sept personnes dans leur équipe pour leur dire : ‘Écoute, tu devrais peut‐être lever un peu le pied’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Jimmy Connors a d’abord tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, avant d’évo­quer l’ab­sence de l’Espagnol, éloigné des courts depuis sa bles­sure au poignet droit contractée lors de l’ATP 500 de Barcelone, en avril dernier.

Si l’an­cien numéro 1 mondial recon­naît que le septuple vain­queur en Grand Chelem manque forcé­ment au circuit, il rappelle que personne n’est indispensable.

« Les joueurs se blessent, ils prennent leur retraite… Ça fait partie du jeu. Et c’est aussi ça de mettre sa répu­ta­tion en jeu semaine après semaine. Et ça fait partie de l’entraînement. C’est pour ça que ces gars‐là ont six ou sept personnes dans leur équipe pour leur dire : ‘Écoute, tu devrais peut‐être lever un peu le pied, ou peut‐être que tu dois jouer un peu plus. Peut‐être que tu dois essayer quelque chose de diffé­rent pour rester en forme et être prêt à jouer’. Même s’il nous a manqué… Écoute, j’ai moi aussi manqué quelques tour­nois, et j’en­ten­dais : ‘Oh, Jimmy nous manque’, mais le tournoi continue quand même. »

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 17:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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