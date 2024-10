Désormais retraité, Dominic Thiem va pouvoir prendre du temps pour se reposer et reposer son corps, lui qui a subi de grosses bles­sures durant sa carrière.

L’Autrichien a d’ailleurs avoué que la façon dont les joueurs pratiquent le tennis était dange­reuse pour leur corps. Il a lui‐même connu une bles­sure au poignet qui a mis petit à petit un terme à sa carrière.

Une bles­sure qu’à égale­ment connu Jimmy Connors. L’Américain a d’ailleurs expliqué dans son podcast Advantage Connors qu’il aurait été prêt à discuter avec Dominic Thiem si l’Autrichien en avait ressenti le besoin.

« Je peux m’iden­ti­fier à cette bles­sure au poignet. J’ai lutté contre cela et je savais ce que c’était que d’aller jouer avec mon poignet qui ne va pas bien, comment cela m’af­fec­tait et les pertes que j’avais subies. J’aurais aimé que Dominic Thiem vienne et discute, mais ce n’est pas mon rôle de le faire. Ces gars‐là, les jeunes, je suis sûr qu’ils ont des méde­cins et tous ceux qui voyagent avec eux main­te­nant, mais j’au­rais aimé avoir une conver­sa­tion avec lui. »