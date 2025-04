Alors qu’Andrey Rublev a décidé de faire appel à Marat Safin comme conseiller spécial pour la saison sur terre battue, Jimmy Connors, dans le dernier épisode de son podcast, a comparé cette nouvelle colla­bo­ra­tion avec celle entre Novak Djokovic et Andy Murray.

« Je pense que c’est une oppor­tu­nité pour les deux ? Rublev a proba­ble­ment besoin de quel­qu’un comme lui, avec la même atti­tude et la même person­na­lité. Le même person­nage qui peut comprendre ce qu’il vit lors­qu’il est en haut et en bas et qu’il traverse beau­coup de vagues que vous traversez lorsque vous jouez un match. Je pense que cela pour­rait être une très bonne chose pour Rublev, car Safin a été éloigné du jeu pendant un certain temps. Il a proba­ble­ment observé ce joueur depuis la ligne de touche et lui a dit que si tu faisais ceci et cela, il le décor­ti­que­rait un peu. Il lui a proba­ble­ment demandé ce qu’il en pensait et il lui a répondu que j’avais quelques idées. C’est comme Djokovic et Murray, pour­quoi ne pas essayer ? Essayez et vous verrez. »