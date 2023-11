Après avoir expliqué pour­quoi il aimait tant regarder jouer Novak Djokovic, Jimmy Connors, inter­rogé sur la possi­bi­lité de voir le joueur serbe battre son incroyable record de 109 titres remportés sur le circuit prin­cipal, a déclaré dans son podcast Advantage Connors qu’il ne se senti­rait pas plus frustré que cela.

« Si vous jouez encore deux, trois ans, ou plus, et que vous me surpassez, c’est comme ça. Est‐ce que j’aime les records ? Oui. Mais bordel, vos records sont faits pour être battus. Si quel­qu’un se présente et y parvient, qu’il le fasse, tant mieux pour lui. »