Dans le dernier épisode de son podcast, Advantage Connors, qu’il anime depuis main­te­nant deux ans aux côtés de son fils, Brett, Jimmy Connors a réagi à la sépa­ra­tion de Novak Djokovic avec son entraî­neur depuis 2019, Goran Ivanisevic.

Et lorsque Brett lui a demandé si cela lui plai­rait de coacher le numéro 1 mondial, Jimmy a poli­ment décliné.

« Je ne suis plus dans le monde du tennis, Brett. J’adore faire un podcast sur le tennis, passer du temps avec toi et parler de tennis, mais si l’oc­ca­sion se présen­tait, ce serait certai­ne­ment un plaisir, un honneur qu’il mette mon nom dans le chapeau. Mais pour ce qui est de la suite, nous parlions juste­ment de Danielle Collins et du fait que la vie change et que la vie continue, et pour l’ins­tant, je suis heureux de faire ce que je fais actuel­le­ment. J’aime ma vie et tout ce qu’elle comporte. »