Forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo, son quatrième cette saison après l’Open d’Australie, Doha et Indian Wells, Rafael Nadal commence à inquiéter tout le monde, et pas seule­ment ses fans.

Interrogé à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, Jimmy Connors a tenu à prendre la défense du cham­pion espa­gnol, parfois critiqué pour ses annonces et sa commu­ni­ca­tion brouillonnes.

« Jouer blessé n’est pas une partie de plaisir, surtout avec l’âge. Si vous ne faites pas atten­tion, vous pouvez même faire plus de dégâts. Rafa est là depuis assez long­temps, il se connaît mieux que quiconque et personne d’autre que lui ne devrait prendre cette déci­sion. Il n’y a rien de pire que de jouer blessé, car cela vous prive de tout. Cela vous prive de vos mouve­ments, de la façon dont vous frappez vos coups et de votre atti­tude à l’égard de la façon dont vous voulez jouer. On est toujours en train de se protéger, on n’a pas plei­ne­ment confiance en sa santé et en ses mouvements. »