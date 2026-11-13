C’est l’une des infor­ma­tions prin­ci­pales de ces derniers jours sur la planète tennis : la nouvelle colla­bo­ra­tion entre Ben Shelton et Juan Carlos Ferrero.

Désireux de revenir sur cette nouvelle dans le dernier épisode de son podcast, Jimmy Connors s’est inter­rogé sur la réelle volonté de son jeune compa­triote de s’im­pré­gner de la méthode de travail de son nouvel entraîneur.

« Il y a une personne qui a déjà fait ses preuves dans cette rela­tion, et ce n’est pas Shelton. La ques­tion est : va‐t‐il écouter ? C’est ça le problème. Ferrero a fait ses preuves : il a hissé Alcaraz au rang de numéro un mondial et il a déjà remporté plusieurs titres du Grand Chelem. Il a un palmarès indé­niable. Maintenant, si vous recrutez un type comme ça, allez‐vous le regarder du coin de l’œil et lui demander : ‘Qu’est‐ce que tu as à m’ap­porter ?’. Ou alors, tu vas tout absorber comme une éponge, tout prendre et essayer de lui faire confiance ? Ça va être intéressant. »