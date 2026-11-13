C’est l’une des informations principales de ces derniers jours sur la planète tennis : la nouvelle collaboration entre Ben Shelton et Juan Carlos Ferrero.
Désireux de revenir sur cette nouvelle dans le dernier épisode de son podcast, Jimmy Connors s’est interrogé sur la réelle volonté de son jeune compatriote de s’imprégner de la méthode de travail de son nouvel entraîneur.
« Il y a une personne qui a déjà fait ses preuves dans cette relation, et ce n’est pas Shelton. La question est : va‐t‐il écouter ? C’est ça le problème. Ferrero a fait ses preuves : il a hissé Alcaraz au rang de numéro un mondial et il a déjà remporté plusieurs titres du Grand Chelem. Il a un palmarès indéniable. Maintenant, si vous recrutez un type comme ça, allez‐vous le regarder du coin de l’œil et lui demander : ‘Qu’est‐ce que tu as à m’apporter ?’. Ou alors, tu vas tout absorber comme une éponge, tout prendre et essayer de lui faire confiance ? Ça va être intéressant. »
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 16:36