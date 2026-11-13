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Jimmy Connors sur Shelton, désor­mais coaché par Ferrero : « Il y a une personne qui a déjà fait ses preuves dans cette rela­tion, et ce n’est pas Shelton »

Par
Thomas S
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C’est l’une des infor­ma­tions prin­ci­pales de ces derniers jours sur la planète tennis : la nouvelle colla­bo­ra­tion entre Ben Shelton et Juan Carlos Ferrero. 

Désireux de revenir sur cette nouvelle dans le dernier épisode de son podcast, Jimmy Connors s’est inter­rogé sur la réelle volonté de son jeune compa­triote de s’im­pré­gner de la méthode de travail de son nouvel entraîneur. 

« Il y a une personne qui a déjà fait ses preuves dans cette rela­tion, et ce n’est pas Shelton. La ques­tion est : va‐t‐il écouter ? C’est ça le problème. Ferrero a fait ses preuves : il a hissé Alcaraz au rang de numéro un mondial et il a déjà remporté plusieurs titres du Grand Chelem. Il a un palmarès indé­niable. Maintenant, si vous recrutez un type comme ça, allez‐vous le regarder du coin de l’œil et lui demander : ‘Qu’est‐ce que tu as à m’ap­porter ?’. Ou alors, tu vas tout absorber comme une éponge, tout prendre et essayer de lui faire confiance ? Ça va être intéressant. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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