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Jimmy Connors tranche entre Sinner et Alcaraz : « Quand les deux sont là, il reste, de mon point de vue, le joueur à battre »

Par
Baptiste Mulatier
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En l’absence de Carlos Alcaraz, éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Jannik Sinner continue d’écrire l’histoire. L’Italien est devenu le plus jeune joueur à remporter t tous les Masters 1000, a connu une immense décep­tion à Roland‐Garros, mais a immé­dia­te­ment rebondi en conser­vant son titre à Wimbledon.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Jimmy Connors a estimé que les perfor­mances du numéro 1 mondial sans son prin­cipal rival. 

« Il a profité de l’absence d’Alcaraz. Et tu sais quoi, ce n’est pas de sa faute. Il se concentre sur son jeu et s’acquitte de sa tâche, qui consiste à fran­chir les étapes de son tableau. Et quel que soit l’adversaire qui se dresse sur son chemin, il le met simple­ment de côté. Le jeu de Sinner, qu’Alcaraz soit là ou non, reste, de mon point de vue, celui qu’il faut battre. Je sais qu’Alcaraz varie son jeu et fait des choses un peu diffé­rentes de lui. Mais fran­che­ment, pour un grand gaillard, la façon dont il se déplace sur le court, ainsi que la fermeté et la puis­sance avec lesquelles il frappe ses coups de fond de court, c’est assez impres­sion­nant, très impressionnant. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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