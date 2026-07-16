En l’absence de Carlos Alcaraz, éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Jannik Sinner continue d’écrire l’histoire. L’Italien est devenu le plus jeune joueur à remporter t tous les Masters 1000, a connu une immense décep­tion à Roland‐Garros, mais a immé­dia­te­ment rebondi en conser­vant son titre à Wimbledon.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Jimmy Connors a estimé que les perfor­mances du numéro 1 mondial sans son prin­cipal rival.

« Il a profité de l’absence d’Alcaraz. Et tu sais quoi, ce n’est pas de sa faute. Il se concentre sur son jeu et s’acquitte de sa tâche, qui consiste à fran­chir les étapes de son tableau. Et quel que soit l’adversaire qui se dresse sur son chemin, il le met simple­ment de côté. Le jeu de Sinner, qu’Alcaraz soit là ou non, reste, de mon point de vue, celui qu’il faut battre. Je sais qu’Alcaraz varie son jeu et fait des choses un peu diffé­rentes de lui. Mais fran­che­ment, pour un grand gaillard, la façon dont il se déplace sur le court, ainsi que la fermeté et la puis­sance avec lesquelles il frappe ses coups de fond de court, c’est assez impres­sion­nant, très impressionnant. »