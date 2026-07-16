En l’absence de Carlos Alcaraz, éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une blessure au poignet droit, Jannik Sinner continue d’écrire l’histoire. L’Italien est devenu le plus jeune joueur à remporter t tous les Masters 1000, a connu une immense déception à Roland‐Garros, mais a immédiatement rebondi en conservant son titre à Wimbledon.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Jimmy Connors a estimé que les performances du numéro 1 mondial sans son principal rival.
« Il a profité de l’absence d’Alcaraz. Et tu sais quoi, ce n’est pas de sa faute. Il se concentre sur son jeu et s’acquitte de sa tâche, qui consiste à franchir les étapes de son tableau. Et quel que soit l’adversaire qui se dresse sur son chemin, il le met simplement de côté. Le jeu de Sinner, qu’Alcaraz soit là ou non, reste, de mon point de vue, celui qu’il faut battre. Je sais qu’Alcaraz varie son jeu et fait des choses un peu différentes de lui. Mais franchement, pour un grand gaillard, la façon dont il se déplace sur le court, ainsi que la fermeté et la puissance avec lesquelles il frappe ses coups de fond de court, c’est assez impressionnant, très impressionnant. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 09:28