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Jiri Lehecka sur Frances Tiafoe : « Après ma victoire contre lui à Stuttgart, je suis rentré dans les vestiaires, et j’ai entendu : ‘Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre’. Je me suis dit : ‘Oh mon…’. Et puis on a éclaté de rire »

Par
Thomas S
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Alors qu’il vient d’en­voyer Stan Wawrinka à la retraite, au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, et qu’il a tenu des propos plein de classe au sujet du Suisse et de sa magni­fique carrière, Jiri Lehecka a accordé un entre­tien au site de l’ATP sur un tout autre sujet : l’am­biance au sein des vestiaires.

Et il en a profité pour raconter une anec­dote hila­rante concer­nant un échange avec Frances Tiafoe après un match remporté face à lui sur le tournoi de Stuttgart. 

« C’est en fait une histoire super drôle, parce qu’on a joué à un niveau incroyable », a déclaré Lehecka, en réfé­rence à sa victoire 6–4, 7–6(4) face à Tiafoe en quarts de finale de l’ATP 250 de Stuttgart. « On a vrai­ment disputé un très, très bon match. Je dois dire que c’était l’un des meilleurs matchs que j’ai joués — tant par le niveau des deux joueurs. Je l’ai battu au tie‐break du deuxième set, j’ai donné mon inter­view, puis je suis rentré dans les vestiaires. De l’autre bout de la pièce, j’ai entendu : “Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre”. Je me suis dit : “Oh mon…”. Alors on a éclaté de rire. C’était super sympa. On a parlé du match, de comment ça s’était passé, de ce qu’on avait bien fait, de ce qu’on avait mal fait, de la façon dont les fans nous avaient encou­ragés. Dans ces moments‐là, on voit à quel point on est détendus en réalité. »

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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