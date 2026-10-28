Alors qu’il vient d’envoyer Stan Wawrinka à la retraite, au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, et qu’il a tenu des propos plein de classe au sujet du Suisse et de sa magnifique carrière, Jiri Lehecka a accordé un entretien au site de l’ATP sur un tout autre sujet : l’ambiance au sein des vestiaires.
Et il en a profité pour raconter une anecdote hilarante concernant un échange avec Frances Tiafoe après un match remporté face à lui sur le tournoi de Stuttgart.
« C’est en fait une histoire super drôle, parce qu’on a joué à un niveau incroyable », a déclaré Lehecka, en référence à sa victoire 6–4, 7–6(4) face à Tiafoe en quarts de finale de l’ATP 250 de Stuttgart. « On a vraiment disputé un très, très bon match. Je dois dire que c’était l’un des meilleurs matchs que j’ai joués — tant par le niveau des deux joueurs. Je l’ai battu au tie‐break du deuxième set, j’ai donné mon interview, puis je suis rentré dans les vestiaires. De l’autre bout de la pièce, j’ai entendu : “Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre”. Je me suis dit : “Oh mon…”. Alors on a éclaté de rire. C’était super sympa. On a parlé du match, de comment ça s’était passé, de ce qu’on avait bien fait, de ce qu’on avait mal fait, de la façon dont les fans nous avaient encouragés. Dans ces moments‐là, on voit à quel point on est détendus en réalité. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 13:40