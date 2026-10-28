Alors qu’il vient d’en­voyer Stan Wawrinka à la retraite, au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, et qu’il a tenu des propos plein de classe au sujet du Suisse et de sa magni­fique carrière, Jiri Lehecka a accordé un entre­tien au site de l’ATP sur un tout autre sujet : l’am­biance au sein des vestiaires.

Et il en a profité pour raconter une anec­dote hila­rante concer­nant un échange avec Frances Tiafoe après un match remporté face à lui sur le tournoi de Stuttgart.

« C’est en fait une histoire super drôle, parce qu’on a joué à un niveau incroyable », a déclaré Lehecka, en réfé­rence à sa victoire 6–4, 7–6(4) face à Tiafoe en quarts de finale de l’ATP 250 de Stuttgart. « On a vrai­ment disputé un très, très bon match. Je dois dire que c’était l’un des meilleurs matchs que j’ai joués — tant par le niveau des deux joueurs. Je l’ai battu au tie‐break du deuxième set, j’ai donné mon inter­view, puis je suis rentré dans les vestiaires. De l’autre bout de la pièce, j’ai entendu : “Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre”. Je me suis dit : “Oh mon…”. Alors on a éclaté de rire. C’était super sympa. On a parlé du match, de comment ça s’était passé, de ce qu’on avait bien fait, de ce qu’on avait mal fait, de la façon dont les fans nous avaient encou­ragés. Dans ces moments‐là, on voit à quel point on est détendus en réalité. »