Jo-Wilfried Tsonga va-t-il prendre part à la saison 2021 ? Si l’incertitude règne encore sur ses capacités physiques, il était bel et bien à l’entraînement ce mardi comme il l’a partagé sur les réseaux sociaux. À 35 ans, le plus gros palmarès français de ces 20 dernières années se lance un ultime défi, et on espère évidement de tout cœur qu’il réussira.