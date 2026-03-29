On imaginait mal Jo‐Wilfried Tsonga venir gâcher la fête devant des milliers de fans lituaniens, à Vilinius.
Invité par Ricardas Berankis pour un match exhibition célébrant la fin de carrière de l’ancien 50e joueur mondial, le Français, finaliste de l’Open d’Australie 2008, s’est incliné en deux manches : 6–4, 6–1.
In his farewell match in Vilnius, Berankis (unsurprisingly) beats Tsonga 6–4 6–1.— Tennis Masterr (@tennismasterr) March 28, 2026
Fun few hours.
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Mais l’important était ailleurs pour les deux hommes. Berankis a pu fêter dignement sa retraite face à l’un des meilleurs joueurs de ces 20 dernières années tandis que Jo a pu retrouver quelques sensations d’antan, lui a pris sa retraite il y a déjà quatre ans et qui se consacre désormais à sa belle académie à Décines, la All In.
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 17:30