On imagi­nait mal Jo‐Wilfried Tsonga venir gâcher la fête devant des milliers de fans litua­niens, à Vilinius.

Invité par Ricardas Berankis pour un match exhi­bi­tion célé­brant la fin de carrière de l’an­cien 50e joueur mondial, le Français, fina­liste de l’Open d’Australie 2008, s’est incliné en deux manches : 6–4, 6–1.

In his fare­well match in Vilnius, Berankis (unsur­pri­singly) beats Tsonga 6–4 6–1.



Fun few hours.



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Mais l’im­por­tant était ailleurs pour les deux hommes. Berankis a pu fêter digne­ment sa retraite face à l’un des meilleurs joueurs de ces 20 dernières années tandis que Jo a pu retrouver quelques sensa­tions d’antan, lui a pris sa retraite il y a déjà quatre ans et qui se consacre désor­mais à sa belle académie à Décines, la All In.