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Jo‐Wilfried Tsonga battu pour son grand retour sur les courts

Par
Thomas S
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On imagi­nait mal Jo‐Wilfried Tsonga venir gâcher la fête devant des milliers de fans litua­niens, à Vilinius.

Invité par Ricardas Berankis pour un match exhi­bi­tion célé­brant la fin de carrière de l’an­cien 50e joueur mondial, le Français, fina­liste de l’Open d’Australie 2008, s’est incliné en deux manches : 6–4, 6–1.

Mais l’im­por­tant était ailleurs pour les deux hommes. Berankis a pu fêter digne­ment sa retraite face à l’un des meilleurs joueurs de ces 20 dernières années tandis que Jo a pu retrouver quelques sensa­tions d’antan, lui a pris sa retraite il y a déjà quatre ans et qui se consacre désor­mais à sa belle académie à Décines, la All In. 

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 17:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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