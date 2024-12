Lors de son podcast vidéo avec son ami Jo, Gaël dont l’ap­proche édito­riale est inté­res­sante n’a pas s’empêcher de revenir sur un sujet qui « fâche » : celui des titres des trico­lores Grand Chelem.

Le débat entre les deux cham­pions a été animé d’au­tant que leur vision était proche mais avec quelques vraies nuances.

Pour Gaël, et il n’a pas tort, résumer la carrière d’un joueur de tennis par ses titres en Grand Chelem n’a pas forcé­ment beau­coup de sens d’au­tant que l’on a vécu une période excep­tion­nelle puisque le Big3 a trusté les titres pendant 20 ans.

« En fait, en France, on te parle des victoires en Grand Chelem, tout simple­ment parce que c’est ce qui nous manque » a expliqué avec justesse Jo.

Plus tard, dans la conver­sa­tion, pour répondre à Gaël, Jo a aussi précisé sa vision des choses en prenant deux joueurs dont la carrière est plutôt excep­tionnel sans avoir pu soulever un titre du Grand Chelem : « C’est vrai que si on suit cette idée la carrière de David Ferrer est pas ouf, celle de Zverev non plus » a commenté le Français avec de l’humour.

Si pour David Ferrer, l’his­toire est vrai­ment terminée.

Il se peut que Zverev remplisse cette fameuse case vide. Il en le poten­tiel même si le temps passe vite et que la concur­rence est rude.