Retraité des courts depuis quatre ans et demi, Jo‐Wilfried Tsonga a accordé une interview passionnante au podcast The Elevate House.
Le Français raconte les enseignements qu’il a tirés de sa carrière, notamment sur la domination de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
« Ce que je sais, c’est que les autres qui étaient à côté de moi, ils sont passés dans ce mode cyborg à un moment donné où ils sont prêts à tout sacrifier. Ça se sent, quand tu es prêt à sacrifier ta santé, quand tu es prêt à sacrifier ton style de vie. Je les ai vu changer quand même. Je pense à Djokovic notamment. Le gars, il a tout contrôlé d’un coup, alors qu’avant, j’étais à côté de lui, il ne contrôlait pas tout. Federer, par sa façon aussi de contrôler toutes les choses, tout ce qui l’entoure, pourquoi, qui parle à côté de lui… Alors que moi, bon, j’étais peut‐être trop instinctif. Je pense que ma plus grande qualité, c’est ça. Le mot, instinctif, c’est peut‐être celui qui peut me définir le mieux. Ma qualité est mon plus grand défaut. »
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 12:58