Retraité des courts depuis quatre ans et demi, Jo‐Wilfried Tsonga a accordé une inter­view passion­nante au podcast The Elevate House.

Le Français raconte les ensei­gne­ments qu’il a tirés de sa carrière, notam­ment sur la domi­na­tion de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Ce que je sais, c’est que les autres qui étaient à côté de moi, ils sont passés dans ce mode cyborg à un moment donné où ils sont prêts à tout sacri­fier. Ça se sent, quand tu es prêt à sacri­fier ta santé, quand tu es prêt à sacri­fier ton style de vie. Je les ai vu changer quand même. Je pense à Djokovic notam­ment. Le gars, il a tout contrôlé d’un coup, alors qu’a­vant, j’étais à côté de lui, il ne contrô­lait pas tout. Federer, par sa façon aussi de contrôler toutes les choses, tout ce qui l’en­toure, pour­quoi, qui parle à côté de lui… Alors que moi, bon, j’étais peut‐être trop instinctif. Je pense que ma plus grande qualité, c’est ça. Le mot, instinctif, c’est peut‐être celui qui peut me définir le mieux. Ma qualité est mon plus grand défaut. »