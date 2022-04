Dans une longue inter­view accordée au quoti­dien L’Équipe ce jeudi matin, Jo‐Wilfried Tsonga revient sur sa carrière de joueur de tennis après avoir annoncé ce mercredi soir sa fin qui inter­viendra à Roland‐Garros en mai prochain. Il évoque aussi le fait que cette déci­sion va lui permettre d’aborder ses dernières semaines en tant que joueur pro avec plus de déta­che­ment et de plaisir.

« Le fait de me dire aujourd’hui, je vais arrêter, cela me remplit un peu. Je suis aussi un peu triste. Triste comme quand tu quittes ton meilleur ami qui change d’école quand tu es enfant et que tu ne vas plus revoir. Triste parce que je me sépare du truc qui a été le moteur de ma vie et qui m’a offert des choses extra­or­di­naires. Mais j’ai donné tout ce que j’avais dans ce truc‐là. J’arrête en pensant que je suis allé au bout du bout. »

Son programme jusqu’à Roland‐Garros est composé de trois étapes. Le Masters 1000 de Monte‐Carlo (10 au 17 avril), le Challenger d’Aix‐en‐Provence (2 au 8 mai) et l’Open Parc de Lyon (18 au 25 mai).

Pour Roland‐Garros, le fait qu’il puisse obtenir une invi­ta­tion ne fait aucun doute, et heureusement !