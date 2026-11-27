De passage il y a quelques jours sur le podcast « The Elevate House » sur Youtube, Jo‐Wilfried Tsonga est longuement revenu sur sa magnifique carrière malgré l’absence d’un titre en Grand Chelem.
À ce sujet, le Manceau a fait une curieuse confession sur sa manière d’appréhender cet objectif ultime.
« Dans ma carrière, j’ai toujours rêvé de gagner un Grand Chelem, et je l’ai souvent dit. Mais j’aurais dû rêver d’en gagner 10 ou 20. Pour un gagner un, il aurait peut‐être fallu que je rêve d’en gagner 20. Je serais tombé plus bas mais j’en aurais gagné un. On se met des barrières parfois personnelles sur des choses et cela peut aussi venir de l’extérieur. Il faut se mettre des objectifs inatteignables. C’est obligatoire parce qu’on ne peut pas s’arrêter d’être ambitieux, sinon c’est une petite mort. Pour certains, c’est même une mort au sens propre parce que tu as l’impression que tu ne sers plus à rien. Pour moi, il ne faut pas rêver grand, il faut rêver trop grand. »
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 15:34