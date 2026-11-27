De passage il y a quelques jours sur le podcast « The Elevate House » sur Youtube, Jo‐Wilfried Tsonga est longue­ment revenu sur sa magni­fique carrière malgré l’ab­sence d’un titre en Grand Chelem.

À ce sujet, le Manceau a fait une curieuse confes­sion sur sa manière d’ap­pré­hender cet objectif ultime.

« Dans ma carrière, j’ai toujours rêvé de gagner un Grand Chelem, et je l’ai souvent dit. Mais j’au­rais dû rêver d’en gagner 10 ou 20. Pour un gagner un, il aurait peut‐être fallu que je rêve d’en gagner 20. Je serais tombé plus bas mais j’en aurais gagné un. On se met des barrières parfois person­nelles sur des choses et cela peut aussi venir de l’ex­té­rieur. Il faut se mettre des objec­tifs inat­tei­gnables. C’est obli­ga­toire parce qu’on ne peut pas s’ar­rêter d’être ambi­tieux, sinon c’est une petite mort. Pour certains, c’est même une mort au sens propre parce que tu as l’im­pres­sion que tu ne sers plus à rien. Pour moi, il ne faut pas rêver grand, il faut rêver trop grand. »