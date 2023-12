Invité du podcast Génération Do It Yourself, Jo‐Wilfried Tsonga a abordé de nombreux sujets autour de sa carrière de joueur de tennis profes­sionnel. Et après avoir parlé de Rafael Nadal et sa passion pour le golf qui serait selon lui mal vu s’il était Français, Jo a évoqué la popu­la­rité de Novak Djokovic.

Et d’après Jo, le Serbe a été péna­lisé d’avoir trop voulu en faire pour être aimé au début de sa carrière.

« Pourquoi certains détestent Djokovic ? Parce que je consi­dère qu’il y a une période où il n’a pas vrai­ment voulu être lui‐même. Il voulait être Roger Federer ou Rafael Nadal, et il aurait peut‐être dû rester lui‐même depuis le début. Aujourd’hui, il est lui‐même, complè­te­ment honnête, en étant clivant, et c’est aussi pour ça qu’il est apprécié par beau­coup de gens. Il ne fait plus les choses pour être apprécié mais parce qu’il en a envie. Je pense qu’on gagne énor­mé­ment à être soi‐même. Un moment, il a voulu sortir de cette image de guer­rier qu’il a, il a vécu des choses diffi­ciles dans son enfance…Donc en vrai, c’est un guer­rier ! Et ça, il aurait fallu qu’il l’assume depuis le début, et je pense qu’il aurait été encore plus apprécié, qu’il aurait été aimé pour ça, comme les gladiateurs. »