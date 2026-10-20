Alors qu’il vient d’inau­gurer son tout nouveau tournoi, le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui a lieu cette semaine à la LDLC Arena de Lyon‐Décines, Jo‐Wilfried Tsonga, retraité des courts depuis 2022, était de passage il y a quelques jours sur la chaîne Youtube, Pile ou Face.

Notamment inter­rogé sur ses regrets concer­nant sa très belle carrière (5e mondial, fina­liste en Grand Chelem et vain­queur de deux Masters 1000), le Manceau n’a pas hésité à recon­naître qu’il aurait dû rêver beau­coup plus grand pour atteindre des objec­tifs encore plus importants.

« Ma plus grande erreur, pour être numéro 1 mondial ou gagner un Grand Chelem, j’au­rais dû faire en sorte de rêver encore plus grand. Je crois juste­ment que c’est cela qui ne m’a pas obsédé, cela fait partie des petites choses qui m’ont manqué. C’est qu’au lieu de me dire, ‘je vais gagner dix Grands Chelems’, je me suis dit, ‘ce serait bien si j’en gagnais un’. Et je crois que la grande erreur est souvent là et d’ailleurs, dans tout ce que l’on fait dans nos projets. L’ambition doit être assez haute parce que atteindre ses objec­tifs et atteindre ses rêves, cela ne doit pas être quelque chose d’abor­dable. Si c’était là et qu’on pouvait le prendre à porté de main, ce n’est plus un objectif. C’est trop facile. Et c’est même dange­reux parce qu’on fait quoi une fois qu’on a atteint cela. »