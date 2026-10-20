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Jo‐Wilfried Tsonga : « Si je n’ai pas réussi à être numéro 1 mondial ou à gagner un Grand Chelem, c’est à cause de cette grande erreur »

Par
Thomas S
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Open Australie 2008 Le triomphe de Djokovic A 20 ans, Novak Djokovic a remportÈ son premier titre du Grand Chelem en battant Jo-Wilfried Tsonga en quatre sets en finale .Ö

Alors qu’il vient d’inau­gurer son tout nouveau tournoi, le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui a lieu cette semaine à la LDLC Arena de Lyon‐Décines, Jo‐Wilfried Tsonga, retraité des courts depuis 2022, était de passage il y a quelques jours sur la chaîne Youtube, Pile ou Face. 

Notamment inter­rogé sur ses regrets concer­nant sa très belle carrière (5e mondial, fina­liste en Grand Chelem et vain­queur de deux Masters 1000), le Manceau n’a pas hésité à recon­naître qu’il aurait dû rêver beau­coup plus grand pour atteindre des objec­tifs encore plus importants. 

« Ma plus grande erreur, pour être numéro 1 mondial ou gagner un Grand Chelem, j’au­rais dû faire en sorte de rêver encore plus grand. Je crois juste­ment que c’est cela qui ne m’a pas obsédé, cela fait partie des petites choses qui m’ont manqué. C’est qu’au lieu de me dire, ‘je vais gagner dix Grands Chelems’, je me suis dit, ‘ce serait bien si j’en gagnais un’. Et je crois que la grande erreur est souvent là et d’ailleurs, dans tout ce que l’on fait dans nos projets. L’ambition doit être assez haute parce que atteindre ses objec­tifs et atteindre ses rêves, cela ne doit pas être quelque chose d’abor­dable. Si c’était là et qu’on pouvait le prendre à porté de main, ce n’est plus un objectif. C’est trop facile. Et c’est même dange­reux parce qu’on fait quoi une fois qu’on a atteint cela. »

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 12:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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