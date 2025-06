Retraité depuis 2022 et désor­mais direc­teur de sa propre académie près de Lyon, la All In Tennis Academy, Jo‐Wilfried Tsonga est un homme bien occupé.

Récemment de passage sur la chaîne du Youtubeur, Kevin Ferreira, pour évoquer en longueur sa magni­fique carrière, l’an­cien 5e joueur mondial, après avoir raconté une anec­dote pleine d’hon­nê­teté concer­nant une propo­si­tion à 1 million de dollars, a été inter­rogé sur son senti­ment d’être tombé dans la même géné­ra­tion que le Big 4, à savoir Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.

« Je suis fier d’avoir fait partie de cette géné­ra­tion. Je pour­rais dire que j’ai battu Federer (six fois), quatre ou cinq fois Nadal (quatre fois), six ou sept fois Djokovic (six fois). Malgré tout, j’étais là. C’est quand même histo­rique, je fais partie de leur histoire, des plus grands joueurs de tous les temps pour des années et des années. Après, j’au­rais gagné un Grand Chelem et puis quoi ? Avec le recul car c’est sûr que sur le court, j’avais envie de les gagner les Grands Chelems. Est‐ce que, aujourd’hui, je serais un homme meilleur est‐ce que je serais plus heureux, est‐ce que ceci, est‐ce que cela ? Je ne crois pas. J’aurais peut‐être quelques millions en plus sur mon compte mais c’est un plaisir éphé­mère, ce n’est pas ça la vie. À la fin de la journée, le plus heureux, c’est celui qui vit avec le moins. »