De passage dans le podcast de Caroline Garcia, Jo‐Wilfried Tsonga est revenu sur plusieurs aspects de sa carrière.
En plus de dévoiler une anecdote à propos d’une vielle discussion avec un certain Roger Federer, qui n’a jamais hésité à faire porter ses bagages par les membres de son équipe, le Français s’est notamment exprimé sur la domination du Big 3 et en a profité pour livrer sa définition du bonheur.
« Mes parents sont des gens simples. On n’a pas besoin de gagner pour être bien. À la fin de ma carrière, gagner, ça devenait un peu bizarre. Quand j’ai arrêté, je n’arrivais plus à serrer le poing, je n’arrivais plus à être le guerrier que j’étais. Avec la maturité, gagner, ça ne devenait pas important, en fait. Je n’avais pas besoin de gagner contre l’autre dans ma vie. Je me sentais apaisé par rapport à ça. Et effectivement, je me disais, moi j’ai gagné ma vie déjà. J’ai des copains, j’ai une petite famille, j’ai de quoi manger et avoir un toit pour un bon moment, voire pour aider les autres. C n’est pas parce que je vais mettre une coupe sur mon étagère que tout d’un coup, je vais mieux me porter, voire même, je me dis que je vais être encore plus arrêté dans la rue, quoi (sourire). »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 12:49