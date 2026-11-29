De passage dans le podcast de Caroline Garcia, Jo‐Wilfried Tsonga est revenu sur plusieurs aspects de sa carrière.

En plus de dévoiler une anec­dote à propos d’une vielle discus­sion avec un certain Roger Federer, qui n’a jamais hésité à faire porter ses bagages par les membres de son équipe, le Français s’est notam­ment exprimé sur la domi­na­tion du Big 3 et en a profité pour livrer sa défi­ni­tion du bonheur.

« Mes parents sont des gens simples. On n’a pas besoin de gagner pour être bien. À la fin de ma carrière, gagner, ça deve­nait un peu bizarre. Quand j’ai arrêté, je n’ar­ri­vais plus à serrer le poing, je n’ar­ri­vais plus à être le guer­rier que j’étais. Avec la matu­rité, gagner, ça ne deve­nait pas impor­tant, en fait. Je n’avais pas besoin de gagner contre l’autre dans ma vie. Je me sentais apaisé par rapport à ça. Et effec­ti­ve­ment, je me disais, moi j’ai gagné ma vie déjà. J’ai des copains, j’ai une petite famille, j’ai de quoi manger et avoir un toit pour un bon moment, voire pour aider les autres. C n’est pas parce que je vais mettre une coupe sur mon étagère que tout d’un coup, je vais mieux me porter, voire même, je me dis que je vais être encore plus arrêté dans la rue, quoi (sourire). »