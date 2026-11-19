Question : « Tu as joué à l’époque de Federer, Nadal et Djokovic. Penses‐tu que tu aurais plus d’opportunités si tu étais né 10 ans plus tôt ou 10 plus tard ? »
Tsonga : « C’est la question à 100 000 dollars. Je pense que c’est aux gens de juger. La seule chose que je peux dire, c’est que je suis tombé dans une génération de gens anormaux, extraordinaires. Pendant 20 ans, ils ont tout gagné. Quand tu fais les efforts qu’ils font, le corps dit stop. Mais eux, il faut s’en rendre compte, c’est anormal… Qui domineautant de temps un sport ? »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.