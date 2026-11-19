Quatre ans et demi après avoir mis un terme à sa magni­fique carrière, Jo‐Wilfried Tsonga a accordé une inter­view passion­nante au podcast The Elevate House.

Après avoir notam­ment évoqué la menta­lité de Novak Djokovic et les bles­sures de Rafael Nadal, le Français a donné son avis sur la domi­na­tion du Big 3.

Question : « Tu as joué à l’époque de Federer, Nadal et Djokovic. Penses‐tu que tu aurais plus d’opportunités si tu étais né 10 ans plus tôt ou 10 plus tard ? »

Tsonga : « C’est la ques­tion à 100 000 dollars. Je pense que c’est aux gens de juger. La seule chose que je peux dire, c’est que je suis tombé dans une géné­ra­tion de gens anor­maux, extra­or­di­naires. Pendant 20 ans, ils ont tout gagné. Quand tu fais les efforts qu’ils font, le corps dit stop. Mais eux, il faut s’en rendre compte, c’est anormal… Qui domine autant de temps un sport ? »