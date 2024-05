Récemment de passage sur la chaîne Youtube et le compte Service Volée pour une longue inter­view sur sa carrière et l’ac­tua­lité du tennis, Jo‐Wilfried, après avoir révélé que Roger Federer était selon lui le joueur le plus impor­tant du 21e siècle, a été inter­rogé sur le fameux débat du GOAT (ou meilleur joueur de tous les temps).

Et le Manceau a eu un peu de mal à tran­cher entre les membres du Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Selon Jo‐Wilfried Tsonga, 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲𝗿 est LE joueur le plus impor­tant du 21ème siècle ! 🐐



Pour le GOAT, impos­sible de tran­cher.



« Aujourd’hui, l’image du tennis, ça reste je pense Roger Federer. Après quand on me parle de GOAT, ça dépend de quoi on parle. Si on parle spor­ti­ve­ment, je dirais que c’est Novak Djokovic, c’est lui qui a le plus gagné. Après si vous me parlez du plus grand chal­lenge qu’on peut avoir dans le tennis, c’est de battre Rafael Nadal à son prime (meilleur niveau) à Roland‐Garros. »