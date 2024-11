À l’oc­ca­sion de la fin de carrière de Rafael Nadal, L’Equipe a décidé de ressortir un témoi­gnage d’un ami d’en­fance du Majorquin, Joan Suasi, qui évoquait déjà en 2013 sa future retraite.

« Rafael est heureux quand il est en compé­ti­tion. Que ce soit au tennis, au golf, au padel, à la PlayStation… Pour lui, sans compé­ti­tion, pas d’amé­lio­ra­tion possible. Et sans amélio­ra­tion, pas de plaisir possible. Quand il arrê­tera sa carrière, il passera peut‐être quelques années tran­quilles, mais ça ne durera pas. Il aura besoin de devenir compé­ti­teur autre part (peut‐être dans le golf ? Ndlr) Il ne pourra pas rester dans son fauteuil ou sur la plage toute la journée, ça, j’en suis sûr. »