Considéré comme l’une des futurs stars du circuit par beau­coup d’ob­ser­va­teurs, Joao Fonseca (722e mondial à 17 ans) a récem­ment accordé une inter­view au quoti­dien espa­gnol Marca. Un entre­tien dans lequel le Brésilien parle notam­ment de son idole, Carlos Alcaraz, qui a seule­ment trois ans de plus que lui.

« L’année dernière, je suis allé à l’aca­démie de Juan Carlos Ferrero (le coach de Carlos Alcaraz, ndlr) à Villena pour me préparer pour Roland Garros junior. Je me suis blessé au poignet gauche et nous n’avons pas pu nous entraîner ensemble, mais j’ai appris à connaître Carlos et Ferrero. À Rio, nous nous sommes entraînés. Il a presque mon âge, 20 ans, et je le consi­dère déjà comme mon idole. Il est une source d’ins­pi­ra­tion pour tous les jeunes joueurs de notre géné­ra­tion. Il a toutes les armes, il est toujours concentré. »