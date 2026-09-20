Joao Fonseca est un émotif.

En larmes après sa victoire contre Dominik Stricker comp­tant pour la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Brésil, et la Suisse, le Brésilien a fait un aveu très honnête de son saison marquée par sa magni­fique victoire contre Djokovic à Roland‐Garros alors qu’il était mené deux sets à rien mais aussi par des pépins physiques.

« Ça a été une année diffi­cile. J’ai souf­fert d’un manque de confiance et de quelques bles­sures. Je ne suis pas arrivé ici à 100 %, je ne pouvais même pas garantir que je serais capable de jouer, mais ce moment, disputer la Coupe Davis pour le Brésil, compte énor­mé­ment pour moi. J’ai donné le meilleur de moi‐même et c’est une victoire très impor­tante pour moi et pour l’équipe. Sans aucun doute, cette victoire peut m’apporter beau­coup de confiance, mais aussi beau­coup de matu­rité. Non seule­ment pour le reste de l’année, mais aussi pour le reste de ma carrière. »