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Joao Fonseca, à fleur de peau : « Ça a été une année diffi­cile. Je ne pouvais même pas garantir que je serais capable de jouer »

Par
Thomas S
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Joao Fonseca est un émotif. 

En larmes après sa victoire contre Dominik Stricker comp­tant pour la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Brésil, et la Suisse, le Brésilien a fait un aveu très honnête de son saison marquée par sa magni­fique victoire contre Djokovic à Roland‐Garros alors qu’il était mené deux sets à rien mais aussi par des pépins physiques. 

« Ça a été une année diffi­cile. J’ai souf­fert d’un manque de confiance et de quelques bles­sures. Je ne suis pas arrivé ici à 100 %, je ne pouvais même pas garantir que je serais capable de jouer, mais ce moment, disputer la Coupe Davis pour le Brésil, compte énor­mé­ment pour moi. J’ai donné le meilleur de moi‐même et c’est une victoire très impor­tante pour moi et pour l’équipe. Sans aucun doute, cette victoire peut m’apporter beau­coup de confiance, mais aussi beau­coup de matu­rité. Non seule­ment pour le reste de l’année, mais aussi pour le reste de ma carrière. »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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