Joao Fonseca est un émotif.
En larmes après sa victoire contre Dominik Stricker comptant pour la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Brésil, et la Suisse, le Brésilien a fait un aveu très honnête de son saison marquée par sa magnifique victoire contre Djokovic à Roland‐Garros alors qu’il était mené deux sets à rien mais aussi par des pépins physiques.
« Ça a été une année difficile. J’ai souffert d’un manque de confiance et de quelques blessures. Je ne suis pas arrivé ici à 100 %, je ne pouvais même pas garantir que je serais capable de jouer, mais ce moment, disputer la Coupe Davis pour le Brésil, compte énormément pour moi. J’ai donné le meilleur de moi‐même et c’est une victoire très importante pour moi et pour l’équipe. Sans aucun doute, cette victoire peut m’apporter beaucoup de confiance, mais aussi beaucoup de maturité. Non seulement pour le reste de l’année, mais aussi pour le reste de ma carrière. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 17:17