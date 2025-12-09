Après la réac­tion du vain­queur, Carlos Alcaraz, Joao Fonseca, battu de peu au super tie‐break par le numéro 1 mondial lors d’une exhi­bi­tion orga­nisée à Miami ce lundi (7−5, 2–6, 10–8), a reconnu certaines qualités à son adver­saire du jour. Le tout, avec le sourire.

« J’ai failli le faire, les gars ! C’est diffi­cile. Il a un peu de talent (sourire). Ce gars est vrai­ment bon. C’est un plaisir d’être ici et de jouer contre Carlos, ainsi que le double mixte. Je suis très recon­nais­sant envers Carlos et je le félicite. »