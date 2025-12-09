Après la réaction du vainqueur, Carlos Alcaraz, Joao Fonseca, battu de peu au super tie‐break par le numéro 1 mondial lors d’une exhibition organisée à Miami ce lundi (7−5, 2–6, 10–8), a reconnu certaines qualités à son adversaire du jour. Le tout, avec le sourire.
« J’ai failli le faire, les gars ! C’est difficile. Il a un peu de talent (sourire). Ce gars est vraiment bon. C’est un plaisir d’être ici et de jouer contre Carlos, ainsi que le double mixte. Je suis très reconnaissant envers Carlos et je le félicite. »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 15:45