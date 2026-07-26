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Joao Fonseca dévoile son plus grand rêve et il n’a pas froid aux yeux : « Le chemin peut sembler court, mais il est en réalité très long, et très difficile »

Par
Thomas S
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28e mondial à 19 ans, Joao Fonseca a de grandes ambitions.

S’il n’est pas encore devenu le joueur capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, comme beau­coup de ses compa­triotes l’es­pèrent, le Brésilien a encore le temps de progresser.

Récemment inter­rogé lors d’une confé­rence, Joao a fait part de son désir de rentrer dans l’his­toire du sport de son pays aux côtés de légendes comme Ayrton Senna ou Pelé. 

« Mon plus grand rêve est d’être numéro 1 mondial et de remporter un Grand Chelem. Le chemin peut sembler court, mais il est en réalité très long, et très diffi­cile aussi. J’adore brandir ce drapeau. J’ai toujours été très patriote à cet égard. Je veux voir le Brésil revenir au sommet, à ma manière, grâce à mon sport, autant que je le peux. Et j’espère qu’un jour, je parvien­drai à entrer dans l’histoire comme l’ont fait Ayrton Senna, Pelé et Ronaldinho. »

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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