28e mondial à 19 ans, Joao Fonseca a de grandes ambitions.
S’il n’est pas encore devenu le joueur capable de rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, comme beaucoup de ses compatriotes l’espèrent, le Brésilien a encore le temps de progresser.
Récemment interrogé lors d’une conférence, Joao a fait part de son désir de rentrer dans l’histoire du sport de son pays aux côtés de légendes comme Ayrton Senna ou Pelé.
« O meu maior sonho é ser o número 1 do mundo e ganhar um Grand Slam. Pode parecer pequena a distância, mas realmente é bem longa, e bem árdua também”— Mundo Do Tênis 🎾 (@mundodotenispod) July 25, 2026
» Eu amo levantar essa bandeira. Sempre fui bem patriota nesse aspecto. Quero ver o Brasil no topo novamente, da minha maneira,… pic.twitter.com/Fueyf9UmKw
« Mon plus grand rêve est d’être numéro 1 mondial et de remporter un Grand Chelem. Le chemin peut sembler court, mais il est en réalité très long, et très difficile aussi. J’adore brandir ce drapeau. J’ai toujours été très patriote à cet égard. Je veux voir le Brésil revenir au sommet, à ma manière, grâce à mon sport, autant que je le peux. Et j’espère qu’un jour, je parviendrai à entrer dans l’histoire comme l’ont fait Ayrton Senna, Pelé et Ronaldinho. »
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 14:44