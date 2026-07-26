28e mondial à 19 ans, Joao Fonseca a de grandes ambitions.

S’il n’est pas encore devenu le joueur capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, comme beau­coup de ses compa­triotes l’es­pèrent, le Brésilien a encore le temps de progresser.

Récemment inter­rogé lors d’une confé­rence, Joao a fait part de son désir de rentrer dans l’his­toire du sport de son pays aux côtés de légendes comme Ayrton Senna ou Pelé.

« O meu maior sonho é ser o número 1 do mundo e ganhar um Grand Slam. Pode parecer pequena a distância, mas real­mente é bem longa, e bem árdua também”



» Eu amo levantar essa bandeira. Sempre fui bem patriota nesse aspecto. Quero ver o Brasil no topo nova­mente, da minha maneira,… pic.twitter.com/Fueyf9UmKw — Mundo Do Tênis 🎾 (@mundodotenispod) July 25, 2026

« Mon plus grand rêve est d’être numéro 1 mondial et de remporter un Grand Chelem. Le chemin peut sembler court, mais il est en réalité très long, et très diffi­cile aussi. J’adore brandir ce drapeau. J’ai toujours été très patriote à cet égard. Je veux voir le Brésil revenir au sommet, à ma manière, grâce à mon sport, autant que je le peux. Et j’espère qu’un jour, je parvien­drai à entrer dans l’histoire comme l’ont fait Ayrton Senna, Pelé et Ronaldinho. »