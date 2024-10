154e mondial alors qu’il vient seule­ment d’avoir 18 ans, Joao Fonseca est consi­déré par de nombreux spécia­listes comme l’un des plus grands espoirs du tennis mondial.

Le Brésilien, actuel­le­ment 7e au clas­se­ment de la Race pour le Masters de la nouvelle géné­ra­tion, s’est récem­ment confié auprès de l’ATP sur son parcours et sa rencontre avec un certain Jannik Sinner. Une rencontre qu’il n’est pas prêt d’oublier.

« La première fois que j’ai eu affaire à Jannik Sinner, c’était l’année dernière lors des ATP Finals, je m’en­traî­nais avec les joueurs cette semaine‐là et nous nous sommes entraînés les premiers jours. Je me souviens lui avoir parlé de mon idée d’aller à l’uni­ver­sité et il m’a répondu : ‘Tu es trop bon pour ça, essaie de devenir pro’. C’était très gentil, même si je pensais qu’il se moquait de moi ou qu’il plai­san­tait (rires). C’était la première fois que je m’en­traî­nais avec lui, et toute son équipe a été très gentille avec moi. »