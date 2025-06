Un peu à part dans ce monde de brutes, Joao Fonseca suit son chemin avec, comme il le dit, la possi­bi­lité de perdre au premier tour comme d’aller au bout d’un tournoi.

« Mes parents m’ont toujours encou­ragé à sortir, à éviter les réseaux sociaux et les télé­phones portables. Nous avons une maison à la montagne, en pleine nature, et nous faisons beau­coup de vélo. J’adore y aller avec mes frères et sœurs et mes amis. Je sais que ma géné­ra­tion est accro aux télé­phones, donc ça m’a aidé. J’aime bien les utiliser, bien sûr, mais je n’uti­lise plus les réseaux sociaux. Je sais quand je dois prendre mon télé­phone et quand je ne dois pas », a déclaré le Brésilien chez nos confrères du Guardian.