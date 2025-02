Après son succès probant face à Rublev à l’Open d’Australie, le jeune brési­lien de 18 ans, Joao Fonseca, a pris une nouvelle dimen­sion mais cela a aussi eu des consé­quences nouvelles pour sa vie de tous les jours comme il l’a expliqué au média argentin La Nacion.

« J’étais au Brésil la semaine dernière. Je marchais dans la rue pour aller chez le physio­thé­ra­peute et certaines personnes m’ont arrêté pour prendre des photos et c’est diffi­cile, car c’est une nouvelle chose pour moi. Après l’Australie, de nouvelles choses se sont produites. Aujourd’hui, j’ai beau­coup plus de visi­bi­lité, plus de gens ont commencé à me recon­naître. Intérieurement, j’es­saie d’être comme toujours. Quand je suis arrivé au Brésil, j’ai réalisé que tout le monde était vrai­ment plus attentif. »