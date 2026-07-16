Comme tout très jeune joueur (seule­ment 19 ans), Joao Fonseca est encore en phase d’apprentissage.

Même s’il a remporté un succès mémo­rable face à Novak Djokovic au troi­sième tour de Roland‐Garros alors qu’il était mené deux sets à rien, le Brésilien est conscient du travail qu’il lui reste à accomplir.

À ce sujet, ses trois défaites cette saison contre Jannik Sinner (à Indian Wells), Carlos Alcaraz (à Mimai) et Alexander Zverev (à Monte‐Carlo) lui ont permis d’ap­prendre au moins une chose.

« Je pense que cette expé­rience a été très béné­fique pour moi cette année, et très impor­tante pour ma matu­rité et ma carrière. J’ai pu jouer contre ces trois joueurs et, même si j’ai perdu contre chacun d’entre eux, cela ne m’a apporté que des aspects posi­tifs. Beaucoup d’expérience et de matu­rité, car j’ai pu voir les domaines dans lesquels ils étaient bien meilleurs que moi, ceux où nous étions à peu près au même niveau, et ceux où je pouvais faire mieux qu’eux. Le fait de constater tout cela m’a apporté beau­coup d’expérience pour conti­nuer à progresser et, un jour, si Dieu le veut, riva­liser avec ces joueurs au plus haut niveau. »