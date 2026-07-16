Comme tout très jeune joueur (seulement 19 ans), Joao Fonseca est encore en phase d’apprentissage.
Même s’il a remporté un succès mémorable face à Novak Djokovic au troisième tour de Roland‐Garros alors qu’il était mené deux sets à rien, le Brésilien est conscient du travail qu’il lui reste à accomplir.
À ce sujet, ses trois défaites cette saison contre Jannik Sinner (à Indian Wells), Carlos Alcaraz (à Mimai) et Alexander Zverev (à Monte‐Carlo) lui ont permis d’apprendre au moins une chose.
« Je pense que cette expérience a été très bénéfique pour moi cette année, et très importante pour ma maturité et ma carrière. J’ai pu jouer contre ces trois joueurs et, même si j’ai perdu contre chacun d’entre eux, cela ne m’a apporté que des aspects positifs. Beaucoup d’expérience et de maturité, car j’ai pu voir les domaines dans lesquels ils étaient bien meilleurs que moi, ceux où nous étions à peu près au même niveau, et ceux où je pouvais faire mieux qu’eux. Le fait de constater tout cela m’a apporté beaucoup d’expérience pour continuer à progresser et, un jour, si Dieu le veut, rivaliser avec ces joueurs au plus haut niveau. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 16:36