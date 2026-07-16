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Joao Fonseca : « Même si j’ai perdu contre Sinner, Alcaraz et Zverev cette année, j’ai pu m’aper­ce­voir d’une chose »

Par
Thomas S
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Comme tout très jeune joueur (seule­ment 19 ans), Joao Fonseca est encore en phase d’apprentissage. 

Même s’il a remporté un succès mémo­rable face à Novak Djokovic au troi­sième tour de Roland‐Garros alors qu’il était mené deux sets à rien, le Brésilien est conscient du travail qu’il lui reste à accomplir.

À ce sujet, ses trois défaites cette saison contre Jannik Sinner (à Indian Wells), Carlos Alcaraz (à Mimai) et Alexander Zverev (à Monte‐Carlo) lui ont permis d’ap­prendre au moins une chose. 

« Je pense que cette expé­rience a été très béné­fique pour moi cette année, et très impor­tante pour ma matu­rité et ma carrière. J’ai pu jouer contre ces trois joueurs et, même si j’ai perdu contre chacun d’entre eux, cela ne m’a apporté que des aspects posi­tifs. Beaucoup d’expérience et de matu­rité, car j’ai pu voir les domaines dans lesquels ils étaient bien meilleurs que moi, ceux où nous étions à peu près au même niveau, et ceux où je pouvais faire mieux qu’eux. Le fait de constater tout cela m’a apporté beau­coup d’expérience pour conti­nuer à progresser et, un jour, si Dieu le veut, riva­liser avec ces joueurs au plus haut niveau. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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