Invité dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV, le journaliste Frédéric Verdier s’est attaqué au cas Joao Fonseca, qui s’est incliné dès son entrée en lice sur l’ATP 250 de Buenos Aires où il était tenant du titre.
Un deuxième revers en autant de matchs en 2026 pour la pépite brésilienne qui doit composer à seulement 19 ans avec la forte pression populaire de son pays.
💎 « Il y a un delta trop important entre les attentes que Fonseca a fait naître et son niveau actuel. Comme il a sur le dos la pancarte du prodige, les adversaires l’attendent et préparent plus sérieusement leur match. Il est dans une situation compliquée. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) February 12, 2026
« Le truc qu’il y a, c’est que maintenant, il y a un delta trop important entre les attentes énormes qui l’ont fait naître, notamment parce qu’il est Brésilien et on parle d’un bassin de population colossal. Et pas seulement de populations… Les Chinois, par exemple, quand Li Na arrive, ils sont contents mais pas non plus hystériques. Là, chaque Brésilien quasiment est fan sport, de foot en numéro 1, mais quand il y avait Guga, ils étaient comme des dingues, et là avec Fonseca, ils ne demandent qu’à être comme des dingues. Donc tout le monde l’attend, on se dit le gars a 18 piges, il est déjà top 30, c’est fabuleux. C’était peut‐être lui le chaînon manquants, le troisième larron (derrière Alcaraz et Sinner). On va un peu vite en besogne parce qu’il n’a rien gagné, excepté Bâle, ce qui est magnifique, et Buenos Aires. Mais il n’a rien gagné de vraiment conséquent pour qu’on puisse permettre de dire, ‘voilà un gars qu’il faut vraiment suivre derrière les deux mastodontes’. Donc il y a une espèce de d’attente trop importante. Les joueurs aussi maintenant, comme il a la pancarte sur le dos, les joueurs l’attendent et préparent ce match peut‐être plus sérieusement encore avec leur staff que sur des joueurs lambda. Ils savent ou ils apprennent comment le jouer. Et Fonseca, lui, a tendance à être un petit peu sur le reculoir alors que, souvenez‐vous, le match contre Rublev en Australie l’an dernier, il lâche ses coups, il lui met trois sets, il est monstrueux. C’est pour ça que je pense qu’il n’est vraiment pas dans une situation facile en ce moment. »
Publié le jeudi 12 février 2026 à 15:45