Absent depuis le 18 décembre dernier et forfait pour le restant de la saison, Joao Fonseca sera en revanche bien présent sur le court le 12 décembre prochain à Sao Paulo pour une exhibition avec un certain Carlos Alcaraz.
Un match amical en forme de revanche puisque le Brésilien s’était incliné face à l’Espagnol à Miami l’année dernière à cette même période. Du coup, il a tenu à prévenir son futur adversaire.
« Après ce match à Miami, l’heure de la revanche a sonné, et cette fois, ce sera à domicile. Le 12 décembre, je foulerai le court de Sao Paulo pour affronter nul autre que Carlos Alcaraz. Ça va être génial ! J’ai hâte de vous y retrouver tous. Merci, et à bientôt en décembre ! »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.