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Joao Fonseca prévient Carlos Alcaraz : « L’heure de la revanche a sonné »

Par
Thomas S
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Absent depuis le 18 décembre dernier et forfait pour le restant de la saison, Joao Fonseca sera en revanche bien présent sur le court le 12 décembre prochain à Sao Paulo pour une exhi­bi­tion avec un certain Carlos Alcaraz. 

Un match amical en forme de revanche puisque le Brésilien s’était incliné face à l’Espagnol à Miami l’année dernière à cette même période. Du coup, il a tenu à prévenir son futur adversaire. 

« Après ce match à Miami, l’heure de la revanche a sonné, et cette fois, ce sera à domi­cile. Le 12 décembre, je foulerai le court de Sao Paulo pour affronter nul autre que Carlos Alcaraz. Ça va être génial ! J’ai hâte de vous y retrouver tous. Merci, et à bientôt en décembre ! »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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