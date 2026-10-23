Absent depuis le 18 décembre dernier et forfait pour le restant de la saison, Joao Fonseca sera en revanche bien présent sur le court le 12 décembre prochain à Sao Paulo pour une exhi­bi­tion avec un certain Carlos Alcaraz.

Un match amical en forme de revanche puisque le Brésilien s’était incliné face à l’Espagnol à Miami l’année dernière à cette même période. Du coup, il a tenu à prévenir son futur adversaire.

« Après ce match à Miami, l’heure de la revanche a sonné, et cette fois, ce sera à domi­cile. Le 12 décembre, je foulerai le court de Sao Paulo pour affronter nul autre que Carlos Alcaraz. Ça va être génial ! J’ai hâte de vous y retrouver tous. Merci, et à bientôt en décembre ! »