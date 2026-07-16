Lors d’une inter­view accordée à ESPN Brésil, Joao Fonseca est revenu sur sa victoire renver­sante en cinq sets contre Novak Djokovic au troi­sième tour de Roland‐Garros le 29 mai dernier (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).

« C’était surréa­liste, d’autant plus avec tout ce soutien du public. C’était vrai­ment impres­sion­nant. Quand j’ai gagné, je n’arrivais pas à y croire, je profi­tais simple­ment de l’instant présent, et quand j’ai vu mon équipe, je les ai simple­ment pris dans mes bras et je me suis dit : ‘Qu’est-ce qui vient de se passer ?’. C’était vrai­ment incroyable de vivre cette expé­rience. Le simple fait d’être là, sur le court avec lui, de partager ce moment, c’était déjà surréa­liste, mais la façon dont tout s’est déroulé a rendu ce moment très spécial », a raconté le Brésilien.

APRENDIZADO DE GIGANTE ! 🎾👀 Em entre­vista exclu­siva à ESPN, João Fonseca falou sobre suas expe­riên­cias e relem­brou os duelos contra Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, atuais números 1, 2 e 3 do ranking mundial, respec­ti­va­mente. O brasi­leiro destacou que, apesar… pic.twitter.com/aGVhCZL43u — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) July 15, 2026

Joao Fonseca s’était fina­le­ment incliné en quarts de finale du Grand Chelem pari­sien face à Jakub Mensik.