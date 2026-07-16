Lors d’une interview accordée à ESPN Brésil, Joao Fonseca est revenu sur sa victoire renversante en cinq sets contre Novak Djokovic au troisième tour de Roland‐Garros le 29 mai dernier (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).
« C’était surréaliste, d’autant plus avec tout ce soutien du public. C’était vraiment impressionnant. Quand j’ai gagné, je n’arrivais pas à y croire, je profitais simplement de l’instant présent, et quand j’ai vu mon équipe, je les ai simplement pris dans mes bras et je me suis dit : ‘Qu’est-ce qui vient de se passer ?’. C’était vraiment incroyable de vivre cette expérience. Le simple fait d’être là, sur le court avec lui, de partager ce moment, c’était déjà surréaliste, mais la façon dont tout s’est déroulé a rendu ce moment très spécial », a raconté le Brésilien.
APRENDIZADO DE GIGANTE ! 🎾👀 Em entrevista exclusiva à ESPN, João Fonseca falou sobre suas experiências e relembrou os duelos contra Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, atuais números 1, 2 e 3 do ranking mundial, respectivamente. O brasileiro destacou que, apesar… pic.twitter.com/aGVhCZL43u— ESPN Brasil (@ESPNBrasil) July 15, 2026
Joao Fonseca s’était finalement incliné en quarts de finale du Grand Chelem parisien face à Jakub Mensik.
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 10:26