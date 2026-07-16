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Joao Fonseca : « Quand j’ai battu Novak Djokovic à Roland‐Garros, et que j’ai retrouvé mon équipe dans les vestiaires, je me suis dit ceci »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à ESPN Brésil, Joao Fonseca est revenu sur sa victoire renver­sante en cinq sets contre Novak Djokovic au troi­sième tour de Roland‐Garros le 29 mai dernier (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).

« C’était surréa­liste, d’autant plus avec tout ce soutien du public. C’était vrai­ment impres­sion­nant. Quand j’ai gagné, je n’arrivais pas à y croire, je profi­tais simple­ment de l’instant présent, et quand j’ai vu mon équipe, je les ai simple­ment pris dans mes bras et je me suis dit : ‘Qu’est-ce qui vient de se passer ?’. C’était vrai­ment incroyable de vivre cette expé­rience. Le simple fait d’être là, sur le court avec lui, de partager ce moment, c’était déjà surréa­liste, mais la façon dont tout s’est déroulé a rendu ce moment très spécial », a raconté le Brésilien. 

Joao Fonseca s’était fina­le­ment incliné en quarts de finale du Grand Chelem pari­sien face à Jakub Mensik. 

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 10:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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