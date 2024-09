Lors d’une inter­view accordée à nos confrères de Clay Tennis, le grand espoir du tennis brési­lien, Joao Fonseca (actuel 157e mondial à 18 ans), a fait part de ses immenses ambitions.

« Je vois la riva­lité Alcaraz‐Sinner et c’est là que je veux aller. Parfois, je me dis que je vais viser le top 100 ou le top 50. Non, je vais les regarder. Je veux être comme eux. Je veux gagner des tour­nois du Grand Chelem et d’autres grands tour­nois. Alcaraz et Sinner sont une source d’ins­pi­ra­tion et de moti­va­tion pour conti­nuer à travailler de plus en plus dur. »