Le jeune espoir brésilien qui a pris du galon prend conscience chaque jour de la place prise par Carlos Alcaraz et il a le mérite de s’exprimer sur ce sujet sachant que l’Espagnol devrait devenir un de ses rivaux dans les années à venir.
« Il est si important pour notre sport, et le fait d’être là, de vivre ce moment avec lui, cela a compté énormément pour moi. Observer sa routine, voir comment il se prépare pour les matchs, cela a été vraiment précieux pour mon propre développement. Et recevoir un compliment de sa part récemment, comme vous l’avez mentionné, c’est quelque chose de vraiment important qui m’aide à continuer et à garder confiance »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 11:50