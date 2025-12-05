AccueilATPJoao Fonseca sur le rôle essentiel d'Alcaraz : "Carlos est tellement important...
ATP

Joao Fonseca sur le rôle essen­tiel d’Alcaraz : « Carlos est telle­ment impor­tant pour notre sport, vivre sa carrière à ses côtés est un vrai privilège »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

28

Le jeune espoir brési­lien qui a pris du galon prend conscience chaque jour de la place prise par Carlos Alcaraz et il a le mérite de s’ex­primer sur ce sujet sachant que l’Espagnol devrait devenir un de ses rivaux dans les années à venir.

« Il est si impor­tant pour notre sport, et le fait d’être là, de vivre ce moment avec lui, cela a compté énor­mé­ment pour moi. Observer sa routine, voir comment il se prépare pour les matchs, cela a été vrai­ment précieux pour mon propre déve­lop­pe­ment. Et rece­voir un compli­ment de sa part récem­ment, comme vous l’avez mentionné, c’est quelque chose de vrai­ment impor­tant qui m’aide à conti­nuer et à garder confiance »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 11:50

Article précédent
Mattia Belluci (74eme) : « Contrairement aux autres grands noms, s’entraîner avec Djokovic implique un niveau d’exigence bien plus élevé. Si les choses ne se passent pas comme prévu, il s’énerve »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.