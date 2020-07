Interrogé par nos confères du quotidien portugais Bola sur Novak Djokovic, Joao Sousa qui vient de faire une semaine d’entraînement à l’Elite Center de Cannes avec Gilles Cervara et Daniil Medvedev a expliqué le « problème » Nole sur un court : « Affronter Djokovic, c’est comme jouer contre un mur, c’est incroyable. C’est le top player que j’ai le plus joué et j’ai perdu à chaque fois. Mais j’ai envie de dire que chaque duel m’a permis de progresser. De toute façon, j’ai progressé dans mon approche face aux plus grands. Aujourd’hui, je n’ai plus peur de jouer contre les meilleurs du monde, le but est toujours d’essayer de gagner. »