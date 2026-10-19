Rafael Jódar avait l’occasion de donner encore un peu plus de relief à sa saison historique en remportant son premier titre en Masters 1000 face à Alejandro Davidovich Fokina.
Malheureusement pour lui, alors qu’il menait 6–1, 3–2 avec un break d’avance, l’aîné des deux Espagnols a enfin trouvé son rythme pour revenir dans la rencontre et finalement s’imposer en trois sets.
Interrogé par nos confrères espagnols de Mundo Deportivo, le jeune Rafael Jódar est revenu sur sa défaite et sur le tournant du match. Selon lui, les nombreuses occasions manquées dans la deuxième manche lui ont coûté très cher.
« Je repars avec le sentiment d’avoir fait tout ce que je pouvais, d’avoir tout donné sur le court. Aujourd’hui, je n’ai pas eu beaucoup de chance, ou alors il a simplement mieux joué les points importants. À partir de là, tout s’est joué dans le troisième set et il avait peut‐être une meilleure dynamique. Même si j’ai réussi à refaire mon retard d’un break, je n’ai pas bien joué dans cette dernière manche et il a été meilleur que moi.J’ai eu plusieurs balles de break dans le deuxième set et je n’ai pas su les convertir » a déclaré Rafael Jodar.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 09:11