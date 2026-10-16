L’Espagnol s’est en effet qualifié ce matin pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai en venant à bout de Casper Ruud au terme d’un match parti­cu­liè­re­ment disputé en trois manches (4−6, 6–4, 6–3).

Grâce à cette précieuse victoire, Jodar se relance complè­te­ment dans la course à Turin et pointe désor­mais à la 10e place de la Race avec 2 909 points, juste derrière Arthur Fils (3 220 points) et Daniil Medvedev (3 325 points).

Le Russe est d’ailleurs toujours en lice à Shanghai et pour­rait retrouver l’Espagnol en demi‐finale s’il parvient à se défaire de Tommy Paul dans la foulée. Une confron­ta­tion qui pour­rait donc avoir une impor­tance capi­tale dans la course à la qualification.

Et en cas de sacre à Shanghai, Rafael Jodar réali­se­rait une opéra­tion excep­tion­nelle puisqu’il grim­pe­rait à la 6e place de la Race avec 3 509 points, faisant ainsi un immense pas vers une première quali­fi­ca­tion aux ATP Finals.

Il restera ensuite quelques tour­nois pour dépar­tager les préten­dants aux huit places quali­fi­ca­tives. Medvedev est notam­ment attendu à Almaty la semaine prochaine, tandis qu’Arthur Fils doit parti­ciper au tournoi de Bruxelles. De son côté, Rafael Jodar n’a, pour le moment, aucun tournoi prévu à son calendrier.

Comme souvent, le Rolex Paris Masters pour­rait bien jouer un rôle décisif dans l’attribution des derniers billets pour les ATP Finals.

Et atten­tion à ne pas oublier un certain Novak Djokovic qui, malgré son statut de doyen du circuit, n’a proba­ble­ment pas dit son dernier mot dans cette bataille !