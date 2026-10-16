L’Espagnol s’est en effet qualifié ce matin pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai en venant à bout de Casper Ruud au terme d’un match particulièrement disputé en trois manches (4−6, 6–4, 6–3).
Grâce à cette précieuse victoire, Jodar se relance complètement dans la course à Turin et pointe désormais à la 10e place de la Race avec 2 909 points, juste derrière Arthur Fils (3 220 points) et Daniil Medvedev (3 325 points).
Le Russe est d’ailleurs toujours en lice à Shanghai et pourrait retrouver l’Espagnol en demi‐finale s’il parvient à se défaire de Tommy Paul dans la foulée. Une confrontation qui pourrait donc avoir une importance capitale dans la course à la qualification.
Et en cas de sacre à Shanghai, Rafael Jodar réaliserait une opération exceptionnelle puisqu’il grimperait à la 6e place de la Race avec 3 509 points, faisant ainsi un immense pas vers une première qualification aux ATP Finals.
Il restera ensuite quelques tournois pour départager les prétendants aux huit places qualificatives. Medvedev est notamment attendu à Almaty la semaine prochaine, tandis qu’Arthur Fils doit participer au tournoi de Bruxelles. De son côté, Rafael Jodar n’a, pour le moment, aucun tournoi prévu à son calendrier.
Comme souvent, le Rolex Paris Masters pourrait bien jouer un rôle décisif dans l’attribution des derniers billets pour les ATP Finals.
Et attention à ne pas oublier un certain Novak Djokovic qui, malgré son statut de doyen du circuit, n’a probablement pas dit son dernier mot dans cette bataille !
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 11:01