Rafael Jodar a connu une saison 2026 fantas­tique, couronnée par sa première sélec­tion avec la Roja pour la phase finale de la Coupe Davis, où il aura la chance d’évoluer aux côtés de Carlos Alcaraz pour tenter de décro­cher le titre.

Interrogé lors d’une inter­view commune avec le Murcien, le jeune Espagnol a été invité à évoquer la person­na­lité de son coéqui­pier. Jodar a notam­ment souligné l’humilité et l’authenticité de son parte­naire qui, malgré ses nombreux succès, n’a abso­lu­ment pas changé en deux ans, si ce n’est sur le plan capillaire.

Rafa Jódar sobre Carlos Alcaraz :



“Es muy natural, o sea, al final, como lo veis fuera en las cámaras, así es dentro”



“El otro día viendo la final y bailando en el banquillo… es que, tío, o sea, eso no se le ocurre a ningún jugador, solo a Carlitos, o sea que es súper y también… — JODARISMO EN VENA (@no_me_jodar) November 25, 2026

« Il est très naturel. Au fond, tel que vous le voyez devant les caméras, il est exac­te­ment pareil en privé. L’autre jour, en regar­dant la finale, il dansait sur le banc… Franchement, aucun autre joueur n’aurait eu cette idée, à part Carlitos. C’est génial et c’est aussi pour cela qu’il crée un lien aussi fort avec les tribunes, avec le public. Je me souviens qu’il y a deux ans, j’étais ici en tant que sparring‐partner et que j’avais passé la semaine avec lui. Il n’a abso­lu­ment pas changé. Deux ans se sont écoulés et il est toujours le même. Seule sa coupe de cheveux a changé » a déclaré Jodar.