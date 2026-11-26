Rafael Jodar a connu une saison 2026 fantastique, couronnée par sa première sélection avec la Roja pour la phase finale de la Coupe Davis, où il aura la chance d’évoluer aux côtés de Carlos Alcaraz pour tenter de décrocher le titre.
Interrogé lors d’une interview commune avec le Murcien, le jeune Espagnol a été invité à évoquer la personnalité de son coéquipier. Jodar a notamment souligné l’humilité et l’authenticité de son partenaire qui, malgré ses nombreux succès, n’a absolument pas changé en deux ans, si ce n’est sur le plan capillaire.
« Il est très naturel. Au fond, tel que vous le voyez devant les caméras, il est exactement pareil en privé. L’autre jour, en regardant la finale, il dansait sur le banc… Franchement, aucun autre joueur n’aurait eu cette idée, à part Carlitos. C’est génial et c’est aussi pour cela qu’il crée un lien aussi fort avec les tribunes, avec le public. Je me souviens qu’il y a deux ans, j’étais ici en tant que sparring‐partner et que j’avais passé la semaine avec lui. Il n’a absolument pas changé. Deux ans se sont écoulés et il est toujours le même. Seule sa coupe de cheveux a changé » a déclaré Jodar.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 09:44