C’est une polé­mique qui fait beau­coup parler au sein du tennis espa­gnol. Le compor­te­ment de Rafael Jodar envers un jeune ramas­seur de balles continue de susciter de nombreuses réac­tions, notam­ment en Espagne, où les suppor­ters ont été habi­tués à l’exem­pla­rité de Rafael Nadal et, plus récem­ment, de Carlos Alcaraz.

Après plusieurs prises de posi­tion, c’est désor­mais au tour de David Ferrer, capi­taine de l’équipe espa­gnole de Coupe Davis, de s’ex­primer sur cet inci­dent dans l’émis­sion « Partizado Cope ».

Et l’an­cien numéro trois mondial n’a pas caché son mécon­ten­te­ment face à l’at­ti­tude de son jeune compa­triote, même s’il ne souhaite pas drama­tiser la situation.

🎾 @DavidFerrer87, en @partidazocope, sobre algunas acti­tudes de Rafa Jódar dentro de la pista



❌ « No me preo­cupa, pero no me gusta »



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/praEjA4yOL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 15, 2026

« Ça ne me préoc­cupe pas, mais je n’aime pas ça. »

Une décla­ra­tion brève, mais suffi­sam­ment claire pour rappeler que ce type de compor­te­ment n’est pas du goût du capi­taine espagnol.

Reste désor­mais à savoir si cet épisode pour­rait avoir des consé­quences sur la place de Rafael Jodar au sein de la sélec­tion espa­gnole pour la phase finale de la Coupe Davis à Bologne.