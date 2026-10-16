C’est une polémique qui fait beaucoup parler au sein du tennis espagnol. Le comportement de Rafael Jodar envers un jeune ramasseur de balles continue de susciter de nombreuses réactions, notamment en Espagne, où les supporters ont été habitués à l’exemplarité de Rafael Nadal et, plus récemment, de Carlos Alcaraz.
Après plusieurs prises de position, c’est désormais au tour de David Ferrer, capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, de s’exprimer sur cet incident dans l’émission « Partizado Cope ».
Et l’ancien numéro trois mondial n’a pas caché son mécontentement face à l’attitude de son jeune compatriote, même s’il ne souhaite pas dramatiser la situation.
« Ça ne me préoccupe pas, mais je n’aime pas ça. »
Une déclaration brève, mais suffisamment claire pour rappeler que ce type de comportement n’est pas du goût du capitaine espagnol.
Reste désormais à savoir si cet épisode pourrait avoir des conséquences sur la place de Rafael Jodar au sein de la sélection espagnole pour la phase finale de la Coupe Davis à Bologne.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 11:51