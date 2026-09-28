Impeccable pour sa première participation à la Laver Cup où il apporté un précieux point en battant facilement Alexander Bublik, Rafael Jodar avait des étoiles dans les yeux lors de son passage en conférence de presse.
Au‐delà de la victoire, c’est avant tout l’expérience collective qui a marqué celui qui sera sans aucun doute élu révélation de la saison.
« Ça a été une semaine particulière. Ce que j’ai constaté ici, c’est que pendant de nombreuses semaines, on voyage avec sa propre équipe sur le circuit, mais on joue pour soi‐même. Ici, on joue pour une équipe. On bénéficie du soutien de tous les autres joueurs de l’équipe. C’est donc très spécial de vivre un week‐end comme celui‐ci sur le circuit, où l’on peut être entouré de plus de monde au sein de son équipe. Évidemment, ces deux grands capitaines nous ont vraiment aidés ce week‐end et cette semaine, d’abord à l’entraînement puis pendant les matchs ; je pense qu’ils ont fait un travail fantastique. Je tiens également à les remercier de m’avoir fait confiance et de m’avoir sélectionné pour représenter l’Europe cette année. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 15:45