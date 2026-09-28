Impeccable pour sa première parti­ci­pa­tion à la Laver Cup où il apporté un précieux point en battant faci­le­ment Alexander Bublik, Rafael Jodar avait des étoiles dans les yeux lors de son passage en confé­rence de presse.

Au‐delà de la victoire, c’est avant tout l’ex­pé­rience collec­tive qui a marqué celui qui sera sans aucun doute élu révé­la­tion de la saison.

« Ça a été une semaine parti­cu­lière. Ce que j’ai constaté ici, c’est que pendant de nombreuses semaines, on voyage avec sa propre équipe sur le circuit, mais on joue pour soi‐même. Ici, on joue pour une équipe. On béné­ficie du soutien de tous les autres joueurs de l’équipe. C’est donc très spécial de vivre un week‐end comme celui‐ci sur le circuit, où l’on peut être entouré de plus de monde au sein de son équipe. Évidemment, ces deux grands capi­taines nous ont vrai­ment aidés ce week‐end et cette semaine, d’abord à l’entraînement puis pendant les matchs ; je pense qu’ils ont fait un travail fantas­tique. Je tiens égale­ment à les remer­cier de m’avoir fait confiance et de m’avoir sélec­tionné pour repré­senter l’Europe cette année. »