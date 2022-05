Ancien direc­teur du Centre de Modernisation des Balears (EBE) et coach espa­gnol bien connu pour avoir notam­ment accom­pagné Carlos Moya et Rafael Nadal en tournée, Jofre Porta s’est récem­ment exprimé sur le nouveau phéno­mène du tennis mondial, Carlos Alcaraz, au cours du podcast Control the Controllables.

Et forcé­ment, l’en­traî­neur voit des simi­li­tudes entre Rafa et Carlos. « Je pense que beau­coup de choses sont simi­laires, vous savez. L’une des choses est évidem­ment d’être coura­geux. S’exercer l’es­prit, accepter chaque défi. Ce point est très, très impor­tant. La deuxième est l’ef­fort. Ils ne mesurent pas l’ef­fort. À 16 ans, Nadal était comme ça, ce n’est pas telle­ment tactique. Avec Alcaraz, la première fois que je l’ai vu, il était très jeune. Il jouait fantas­ti­que­ment bien mais n’était pas sûr de lui, il faisait des erreurs mais il était si courageux. »