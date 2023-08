Consultante pour Sky Sports durant l’US Open qui débu­tera ce lundi 28 août, l’an­cienne 4e joueuse mondiale, Johanna Konta, après avoir déclaré que ne pas aimer Novak Djokovic était devenu à la mode, a cette fois fait part de son désir de voir le Serbe décro­cher son 24e titre du Grand Chelem.

« J’ai vrai­ment envie que Djokovic remporte un 24e Grand Chelem. Je suis peut‐être diffé­rente mais je soutiens toujours le favori et non l’out­sider. Je ressens toujours plus pour les gens dont on s’at­tend à ce qu’il gagne. Je pense juste que c’est plus diffi­cile. C’est beau­coup plus diffi­cile de réussir et de conti­nuer à gagner comme l’ont fait ces grands joueurs. Pourquoi ne voudriez‐vous pas qu’il continue à pousser et à gagner ? », s’est inter­rogée celle qui a mis un terme à sa carrière fin 2021 à seule­ment 30 ans par manque de moti­va­tion.