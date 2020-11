Après deux ans, David Goffin a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le suédois Thomas Johansson. Pour l’instant, on en sait pas beaucoup plus mais il est vrai que son coach s’est beaucoup exprimé ces derniers temps dans les médias au sujet de son joueur. Thomas n’a jamais mâché ses mots expliquant qu’il ne comprenait pas vraiment pourquoi son « poulain » manquait autant de motivation. Cela n’a pas forcément arrangé les choses. Il faut aussi rajouter au « dossier » que sur cette fin de saison, le Belge a été l’ombre de lui même. A Roland-Garros, Anvers et cette semaine à Bercy, David a perdu à chaque fois au 1er tour. La crise couvait…