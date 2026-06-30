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John Isner au sujet d’Alcaraz : « Le plan est simple, être prêt pour l’US Open avec ou sans tour­nois de préparation »

Par
Laurent Trupiano
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Devenu consultant‐journaliste, John Isner qui fait souvent le buzz avec son podcast était sur le plateau de Tennis Channel lors­qu’il a été ques­tion du cas Carlos Alcaraz. 

Si Jim Courrier a expliqué que même à 80% physi­que­ment l’Espagnol pouvait battre n’im­porte qui, il a aussi insister sur le fait qu’il fallait vrai­ment trouver le bon timing. 

De son côté, sans révéler sa source espa­gnole, John a expliqué clai­re­ment le calen­drier de Cartlitos : « Le plan est simple, être prêt pour l’US Open avec ou pas un tour­nois de prépa­ra­tion », le compte à rebours est donc lancé. Revoir Carlos Alcaraz à Flushing Meadows, là où il a remporté son premier tire en Grand Chelem, serait une vraie bénédiction.

Publié le mardi 30 juin 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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