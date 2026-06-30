Devenu consultant‐journaliste, John Isner qui fait souvent le buzz avec son podcast était sur le plateau de Tennis Channel lors­qu’il a été ques­tion du cas Carlos Alcaraz.

Si Jim Courrier a expliqué que même à 80% physi­que­ment l’Espagnol pouvait battre n’im­porte qui, il a aussi insister sur le fait qu’il fallait vrai­ment trouver le bon timing.

De son côté, sans révéler sa source espa­gnole, John a expliqué clai­re­ment le calen­drier de Cartlitos : « Le plan est simple, être prêt pour l’US Open avec ou pas un tour­nois de prépa­ra­tion », le compte à rebours est donc lancé. Revoir Carlos Alcaraz à Flushing Meadows, là où il a remporté son premier tire en Grand Chelem, serait une vraie bénédiction.