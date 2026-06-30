Devenu consultant‐journaliste, John Isner qui fait souvent le buzz avec son podcast était sur le plateau de Tennis Channel lorsqu’il a été question du cas Carlos Alcaraz.
Si Jim Courrier a expliqué que même à 80% physiquement l’Espagnol pouvait battre n’importe qui, il a aussi insister sur le fait qu’il fallait vraiment trouver le bon timing.
De son côté, sans révéler sa source espagnole, John a expliqué clairement le calendrier de Cartlitos : « Le plan est simple, être prêt pour l’US Open avec ou pas un tournois de préparation », le compte à rebours est donc lancé. Revoir Carlos Alcaraz à Flushing Meadows, là où il a remporté son premier tire en Grand Chelem, serait une vraie bénédiction.
Publié le mardi 30 juin 2026 à 09:40