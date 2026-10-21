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John Isner : « Carlos Alcaraz ne revivra proba­ble­ment plus jamais ça d’ici la fin de sa carrière à l’ap­proche de la tournée indoor »

Par
Baptiste Mulatier
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D’ici la fin de saison, Carlos Alcaraz va jouer quatre tour­nois qu’il n’a encore jamais gagnées : l’ATP 500 de Vienne, le Masters 1000 de Paris, le Masters et la Coupe Davis.

Si le septuple lauréat a souvent peiné physi­que­ment et menta­le­ment en fin de saison, John Isner pense qu’il arrive plus frais que jamais lors des dernières échéances de la saison.

« Il a béné­ficié de tout ce temps de repos pendant sa bles­sure au poignet droit (d’avril à août) ; il est rela­ti­ve­ment frais. Probablement plus frais qu’il ne le sera jamais d’ici la fin de sa carrière, à l’approche de la saison d’automne en indoor. Je pense qu’il est gonflé à bloc ; il veut prouver qu’il est le meilleur joueur du monde. Il veut certai­ne­ment remporter le Masters à Turin. Il sera le favori, quelle que soit sa place dans le tableau de ce tournoi, puisque Sinner n’y parti­ci­pera pas. Je pense qu’il veut peut‐être prouver qu’il est toujours l’homme à battre, à l’approche de la saison 2027 », a estimé l’Américain dans le dernier épisode du podcast Nothing Major, dont les propos sont relayés par Tennis Head.

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 16:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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