D’ici la fin de saison, Carlos Alcaraz va jouer quatre tour­nois qu’il n’a encore jamais gagnées : l’ATP 500 de Vienne, le Masters 1000 de Paris, le Masters et la Coupe Davis.

Si le septuple lauréat a souvent peiné physi­que­ment et menta­le­ment en fin de saison, John Isner pense qu’il arrive plus frais que jamais lors des dernières échéances de la saison.

« Il a béné­ficié de tout ce temps de repos pendant sa bles­sure au poignet droit (d’avril à août) ; il est rela­ti­ve­ment frais. Probablement plus frais qu’il ne le sera jamais d’ici la fin de sa carrière, à l’approche de la saison d’automne en indoor. Je pense qu’il est gonflé à bloc ; il veut prouver qu’il est le meilleur joueur du monde. Il veut certai­ne­ment remporter le Masters à Turin. Il sera le favori, quelle que soit sa place dans le tableau de ce tournoi, puisque Sinner n’y parti­ci­pera pas. Je pense qu’il veut peut‐être prouver qu’il est toujours l’homme à battre, à l’approche de la saison 2027 », a estimé l’Américain dans le dernier épisode du podcast Nothing Major, dont les propos sont relayés par Tennis Head.