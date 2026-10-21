D’ici la fin de saison, Carlos Alcaraz va jouer quatre tournois qu’il n’a encore jamais gagnées : l’ATP 500 de Vienne, le Masters 1000 de Paris, le Masters et la Coupe Davis.
Si le septuple lauréat a souvent peiné physiquement et mentalement en fin de saison, John Isner pense qu’il arrive plus frais que jamais lors des dernières échéances de la saison.
« Il a bénéficié de tout ce temps de repos pendant sa blessure au poignet droit (d’avril à août) ; il est relativement frais. Probablement plus frais qu’il ne le sera jamais d’ici la fin de sa carrière, à l’approche de la saison d’automne en indoor. Je pense qu’il est gonflé à bloc ; il veut prouver qu’il est le meilleur joueur du monde. Il veut certainement remporter le Masters à Turin. Il sera le favori, quelle que soit sa place dans le tableau de ce tournoi, puisque Sinner n’y participera pas. Je pense qu’il veut peut‐être prouver qu’il est toujours l’homme à battre, à l’approche de la saison 2027 », a estimé l’Américain dans le dernier épisode du podcast Nothing Major, dont les propos sont relayés par Tennis Head.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.