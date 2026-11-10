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John Isner caté­go­rique sur un aspect du jeu de Carlos Alcaraz : « Ce n’est en aucun cas un coup d’un joueur faisant partie du top 10 mondial »

Par
Thomas S
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Considéré comme l’un des meilleurs serveurs de l’his­toire du tennis, John Isner est assez bien placé pour parler de ce coup si déter­mi­nant. Désireux de revenir sur cet aspect du jeu de Carlos Alcaraz, fraî­che­ment titré sur le Rolex Paris Masters, l’Américain a estimé que l’Espagnol était encore loin du compte si l’on compare aux meilleurs services du circuit actuel. 

« Il peut encore progresser. Son service peut encore s’améliorer. Je continue de penser que son service peut encore beau­coup progresser. Vous avez vu Novak Djokovic améliorer son service vers le milieu et la fin de sa carrière, et il a tout simple­ment explosé. Le service de Carlos, aussi incroyable soit‐il, n’est en aucun cas un service d’un joueur du top 10. Mais quand on le regarde jouer depuis le fond du court, on se dit : ‘Comment quelqu’un pourrait‐il mieux prati­quer ce sport ?’, », a déclaré Isner dans le dernier épisode du podcast qu’il anime, Nothing Major.

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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