Considéré comme l’un des meilleurs serveurs de l’histoire du tennis, John Isner est assez bien placé pour parler de ce coup si déterminant. Désireux de revenir sur cet aspect du jeu de Carlos Alcaraz, fraîchement titré sur le Rolex Paris Masters, l’Américain a estimé que l’Espagnol était encore loin du compte si l’on compare aux meilleurs services du circuit actuel.
« Il peut encore progresser. Son service peut encore s’améliorer. Je continue de penser que son service peut encore beaucoup progresser. Vous avez vu Novak Djokovic améliorer son service vers le milieu et la fin de sa carrière, et il a tout simplement explosé. Le service de Carlos, aussi incroyable soit‐il, n’est en aucun cas un service d’un joueur du top 10. Mais quand on le regarde jouer depuis le fond du court, on se dit : ‘Comment quelqu’un pourrait‐il mieux pratiquer ce sport ?’, », a déclaré Isner dans le dernier épisode du podcast qu’il anime, Nothing Major.
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 16:46