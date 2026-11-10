Considéré comme l’un des meilleurs serveurs de l’his­toire du tennis, John Isner est assez bien placé pour parler de ce coup si déter­mi­nant. Désireux de revenir sur cet aspect du jeu de Carlos Alcaraz, fraî­che­ment titré sur le Rolex Paris Masters, l’Américain a estimé que l’Espagnol était encore loin du compte si l’on compare aux meilleurs services du circuit actuel.

« Il peut encore progresser. Son service peut encore s’améliorer. Je continue de penser que son service peut encore beau­coup progresser. Vous avez vu Novak Djokovic améliorer son service vers le milieu et la fin de sa carrière, et il a tout simple­ment explosé. Le service de Carlos, aussi incroyable soit‐il, n’est en aucun cas un service d’un joueur du top 10. Mais quand on le regarde jouer depuis le fond du court, on se dit : ‘Comment quelqu’un pourrait‐il mieux prati­quer ce sport ?’, », a déclaré Isner dans le dernier épisode du podcast qu’il anime, Nothing Major.