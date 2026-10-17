Alors que la course au Masters (15 au 22 novembre à Turin) fait rage sur le circuit, John Isner a comparé le niveau du top 10 actuel avec celui de l’époque du Big 3, notam­ment en 2012.

Et pour le géant améri­cain, il n’y a pas photo.

Is there a better year in men’s tennis than 2012 ? 🤯 https://t.co/3qRHMyc5qD — Nothing Major Show (@NothingMajorPod) October 11, 2026

« Prenons le clas­se­ment de fin d’année 2012, lorsque tous ces joueurs étaient prati­que­ment à leur apogée, ou proches de l’être. Juste derrière le Big 4, on trouve [David] Ferrer, [Tomas] Berdych, Delpo [Juan Martin del Potro] et [Jo‐Wilfried] Tsonga ; c’était ridi­cu­le­ment diffi­cile. Ce qui rend la tâche si diffi­cile, c’est cette four­chette des places cinq à huit, en parti­cu­lier les places cinq à sept, avec Delpo, Berdych et Ferrer, ces trois joueurs‐là. Donc, quand on parle de se quali­fier pour le Masters et d’être dans les huit premiers : [Roger] Federer, [Novak] Djokovic, [Rafael] Nadal ne lâchaient pas leur place ; [Andy] Murray non plus. On pouvait toujours compter sur Berdych ; Ferrer était toujours présent. Pour tous les autres, on avait l’impression qu’il n’y avait que deux places dispo­nibles en début d’année. Alors qu’aujourd’hui, on dirait qu’il y en a cinq derrière Alcaraz, Sinner et Zverev. »