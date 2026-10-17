Alors que la course au Masters (15 au 22 novembre à Turin) fait rage sur le circuit, John Isner a comparé le niveau du top 10 actuel avec celui de l’époque du Big 3, notamment en 2012.
Et pour le géant américain, il n’y a pas photo.
Is there a better year in men’s tennis than 2012 ? 🤯 https://t.co/3qRHMyc5qD— Nothing Major Show (@NothingMajorPod) October 11, 2026
« Prenons le classement de fin d’année 2012, lorsque tous ces joueurs étaient pratiquement à leur apogée, ou proches de l’être. Juste derrière le Big 4, on trouve [David] Ferrer, [Tomas] Berdych, Delpo [Juan Martin del Potro] et [Jo‐Wilfried] Tsonga ; c’était ridiculement difficile. Ce qui rend la tâche si difficile, c’est cette fourchette des places cinq à huit, en particulier les places cinq à sept, avec Delpo, Berdych et Ferrer, ces trois joueurs‐là. Donc, quand on parle de se qualifier pour le Masters et d’être dans les huit premiers : [Roger] Federer, [Novak] Djokovic, [Rafael] Nadal ne lâchaient pas leur place ; [Andy] Murray non plus. On pouvait toujours compter sur Berdych ; Ferrer était toujours présent. Pour tous les autres, on avait l’impression qu’il n’y avait que deux places disponibles en début d’année. Alors qu’aujourd’hui, on dirait qu’il y en a cinq derrière Alcaraz, Sinner et Zverev. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 08:50