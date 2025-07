Dans le dernier épisode du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compa­triotes Steve Johnson, Jack Sock et Sam Querrey, John Isner a imaginé un duel entre Jannik Sinner, récent vain­queur de Wimbledon, et la meilleure version de Roger Federer, huit fois lauréat sur le gazon londonien.

Et l’Américain garde une petite préfé­rence pour le Maestro suisse.

« Avec Federer qui maîtrise mieux le retour sur deuxième service et sa capa­cité à utiliser le service‐volée aussi, je dirais quand même bien Fed, la légende. Mais ce serait un match de rêve. »