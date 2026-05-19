Alors que Jannik Sinner est en train de tout rafler lors de ce début de saison 2026, spéci­fi­que­ment sur terre battue, John Isner, Sam Querrey et Steve Johnson ont posé une ques­tion lors du dernier épisode du podcast qu’ils co‐animent, Nothing Major : Est‐ce que le Jannik Sinner de 2026 battrait le Novak Djokovic de 2011 ?

Pour rappel, le Djokovic de 2011, c’est

- 41 matchs remportés de suite

- 70 victoires pour 6 défaite sur la saison

- 10 victoires pour 1 défaite contre Federer et Nadal

Et forcé­ment, malgré l’im­pres­sion­nante domi­na­tion actuelle de l’Italien, c’est bien l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem qui a récolté l’en­semble des suffrages, notam­ment grâce à sa victoire face à Sinner en demi‐finales du dernier Open d’Australie.

2011 Djokovic 🆚 2026 Sinner



Who would win this match ? pic.twitter.com/Z4Tgh4GB32 — Nothing Major Show (@NothingMajorPod) May 18, 2026

« Mais le Djokovic de 2026 a déjà battu le Sinner de 2026 cette année. C’est diffi­cile à dire, ce serait tout simple­ment une énorme bataille. Le Djokovic de 2011 est au même niveau que le Federer de 2006/2007 », a déclaré Isner avant l’ap­pro­ba­tion de Querrey. « Je choisis Novak, juste­ment parce qu’il battait des gars un peu plus coriaces. » Même son de cloche du côté de Johnson : « John a raison, le Novak de 2026 a battu le Sinner de 2026, donc je préfère le Novak de 2011 au Sinner de 2026. »

