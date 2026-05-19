Alors que Jannik Sinner est en train de tout rafler lors de ce début de saison 2026, spécifiquement sur terre battue, John Isner, Sam Querrey et Steve Johnson ont posé une question lors du dernier épisode du podcast qu’ils co‐animent, Nothing Major : Est‐ce que le Jannik Sinner de 2026 battrait le Novak Djokovic de 2011 ?
Pour rappel, le Djokovic de 2011, c’est
- 41 matchs remportés de suite
- 70 victoires pour 6 défaite sur la saison
- 10 victoires pour 1 défaite contre Federer et Nadal
Et forcément, malgré l’impressionnante domination actuelle de l’Italien, c’est bien l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem qui a récolté l’ensemble des suffrages, notamment grâce à sa victoire face à Sinner en demi‐finales du dernier Open d’Australie.
2011 Djokovic 🆚 2026 Sinner— Nothing Major Show (@NothingMajorPod) May 18, 2026
Who would win this match ? pic.twitter.com/Z4Tgh4GB32
« Mais le Djokovic de 2026 a déjà battu le Sinner de 2026 cette année. C’est difficile à dire, ce serait tout simplement une énorme bataille. Le Djokovic de 2011 est au même niveau que le Federer de 2006/2007 », a déclaré Isner avant l’approbation de Querrey. « Je choisis Novak, justement parce qu’il battait des gars un peu plus coriaces. » Même son de cloche du côté de Johnson : « John a raison, le Novak de 2026 a battu le Sinner de 2026, donc je préfère le Novak de 2011 au Sinner de 2026. »
Publié le mardi 19 mai 2026 à 17:29